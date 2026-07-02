Счетная палата выявила риски утраты судебных дел в Волгограде

Аналогичные проблемы выявлены при строительстве судов в Иркутской области и Удмуртии: там цены выросли на 149% и 39% соответственно. В Иркутске стройка затянулась на 49 месяцев, в Удмуртии сроки не менялись. При этом все объекты, кроме волгоградского, уже начали работать.