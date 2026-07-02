Счетная палата выявила риски утраты судебных дел в Волгограде

Архивы судебных дел Арбитражного суда Волгоградской области находятся в недостроенном здании, что создает риски их порчи и потери, следует из отчета Счетной палаты (СП).
Строительство здания началось в рамках федеральной программы «Развитие судебной системы на 2013−2024 годы», но не было завершено в срок. Стоимость объекта выросла почти вдвое — с 2,3 млрд до 4,5 млрд руб., а сроки сдвинулись на полтора года.
«Основные причины увеличения стоимости и сроков строительства — рост цен на строительные материалы и уход с рынка иностранных компаний, осуществлявших производство и поставку оборудования», — говорится в отчете.
Аналогичные проблемы выявлены при строительстве судов в Иркутской области и Удмуртии: там цены выросли на 149% и 39% соответственно. В Иркутске стройка затянулась на 49 месяцев, в Удмуртии сроки не менялись. При этом все объекты, кроме волгоградского, уже начали работать.
В ходе проверки расходов на строительство зданий федеральных судов аудиторы обнаружили слабую координацию между Минэкономразвития и судебным департаментом. Помимо этого, специалисты установили расхождения фактических параметров зданий с плановыми показателями программы.
«Кроме того, в Арбитражном суде Волгоградской области отмечены риски повреждения и утраты судебных дел в связи с тем, что они хранятся в архивных помещениях недостроенного здания», — добавили в Счетной палате.
По итогам проверки ведомство направило представление председателю Арбитражного суда Волгоградской области с требованием устранить нарушения и обеспечить сохранность судебных материалов.
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