В Татарстане объем строительных работ превысил 273 миллиардов рублей

В Татарстане за первые пять месяцев 2026 года объем строительных работ составил 273,27 миллиарда рублей. Этот показатель на 1,1% выше, чем за тот же период 2025 года, сообщает Росстат.
В Приволжском федеральном округе объем строительных работ достиг 893,95 миллиарда рублей. Это на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Максимальный рост объемов строительства зафиксирован в нескольких регионах округа. В Пермском крае работы увеличились на 30,6%, в Оренбургской области — на 22,9%, в Удмуртии — на 11,8%, в Самарской области — на 9,7%, а в Саратовской области — на 6,7%.
Однако в некоторых регионах произошло снижение показателей. В Башкортостане объем строительства уменьшился на 27,3%, в Мордовии — на 45,4%, в Чувашии — на 47,1%, в Ульяновской области — на 55,9%, в Кировской области — на 32,1%, в Нижегородской области — на 21,6%, а в Пензенской области — на 20,9%.
Напомним, Казань оказалась в числе российских городов, где за первую половину 2026 года зафиксировано снижение стоимости квадратного метра на рынке первичного жилья.