В Татарстане объем строительных работ превысил 273 миллиардов рублей

В Приволжском федеральном округе объем строительных работ достиг 893,95 миллиарда рублей. Это на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Максимальный рост объемов строительства зафиксирован в нескольких регионах округа. В Пермском крае работы увеличились на 30,6%, в Оренбургской области — на 22,9%, в Удмуртии — на 11,8%, в Самарской области — на 9,7%, а в Саратовской области — на 6,7%.