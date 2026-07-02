В ЕАЭС сохранили нулевые пошлины на основные виды топлива

Как отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, ранее действовавшие льготные ставки завершили свое действие 30 июня 2026 года. «Действие установленных ранее нулевых ставок закончилось 30 июня 2026 года. Поступившие инициативы ряда стран об их продлении оперативно отработаны и приведены к единому знаменателю. Обнуление ставок продлено еще на один год», — заявил он.