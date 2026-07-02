В ЕАЭС сохранили нулевые пошлины на основные виды топлива

Решение Совета ЕЭК о продлении нулевых ввозных пошлин на топливо и присадки
Решение касается моторных бензинов, дизельного топлива, авиационного и судового топлива, а также других видов газойлей. Кроме того, впервые нулевая ставка пошлины установлена на присадки к автомобильным бензинам, передает DKNews.kz.
Какие товары подпадают под решение?
Продление касается продукции, которая широко используется в транспортной, промышленной и энергетической сферах. Нулевые ввозные пошлины сохранятся для:
моторных бензинов;
дизельного топлива;
авиационного топлива;
судового топлива;
прочих газойлей;
присадок к автомобильным бензинам.
Почему приняли такое решение?
Как отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, ранее действовавшие льготные ставки завершили свое действие 30 июня 2026 года. «Действие установленных ранее нулевых ставок закончилось 30 июня 2026 года. Поступившие инициативы ряда стран об их продлении оперативно отработаны и приведены к единому знаменателю. Обнуление ставок продлено еще на один год», — заявил он.
По его словам, предложения государств — членов Евразийского экономического союза были оперативно рассмотрены и согласованы.
Что это означает?
Продление нулевых ввозных пошлин позволит сохранить более благоприятные условия для импорта отдельных видов топлива и компонентов для его производства. Такие меры могут способствовать стабильности поставок на рынок, снижению дополнительных издержек импортеров и обеспечению потребителей необходимыми нефтепродуктами.