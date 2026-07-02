В ЕАЭС начала действовать единая система таможенного транзита

«Внедрение единой системы таможенного транзита ЕАЭС, в том числе подключение к ней третьих стран, позволит повысить уровень безопасности и прозрачности трансграничных перевозок, достичь бесшовности перевозок на евразийском пространстве и существенно снизить расходы бизнеса на доставку грузов до места назначения».