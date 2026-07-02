В ЕАЭС начала действовать единая система таможенного транзита

Новое соглашение не только меняет подход к администрированию транзитных перевозок внутри ЕАЭС, но и открывает возможность присоединения к системе государств, не входящих в объединение, передает DKNews.kz.
Ожидается, что нововведение ускорит международные перевозки, повысит прозрачность таможенных процедур и снизит логистические расходы бизнеса.
Что изменится для перевозчиков.
Соглашение основано на современных международных подходах к организации таможенного транзита и предусматривает более тесное взаимодействие таможенных служб стран ЕАЭС и третьих государств.
По словам министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергея Шкляева, новая система должна сделать перевозки более быстрыми и безопасными.
«Внедрение единой системы таможенного транзита ЕАЭС, в том числе подключение к ней третьих стран, позволит повысить уровень безопасности и прозрачности трансграничных перевозок, достичь бесшовности перевозок на евразийском пространстве и существенно снизить расходы бизнеса на доставку грузов до места назначения».
Какие нововведения предусмотрены.
Одним из главных элементов новой системы станет цифровизация таможенного взаимодействия.
Соглашение предусматривает:
интеграцию информационных систем таможенных органов стран ЕАЭС и третьих государств; обмен данными о транзитных декларациях и результатах таможенного контроля; использование единой транзитной декларации с единым форматом заполнения; применение электронных навигационных пломб для контроля перевозок; механизм взаимного признания результатов таможенного контроля.
Такой подход позволит сократить количество процедур при пересечении границ и повысить эффективность контроля за перемещением грузов.
Какие возможности открывает новая система.
В Евразийской экономической комиссии считают, что единая система станет важным шагом для развития международной торговли.
«Единая система таможенного транзита ЕАЭС будет способствовать расширению географии поставок: упрощенные транзитные процедуры сделают более привлекательными маршруты по таможенной территории ЕАЭС и третьих стран, стимулируя выход на новые рынки».
Что это означает для бизнеса.
Запуск единой системы таможенного транзита позволит сделать международные перевозки более предсказуемыми и удобными. Унификация процедур, цифровой обмен информацией и применение электронных технологий должны сократить время прохождения таможенных формальностей, снизить затраты перевозчиков и повысить привлекательность транспортных маршрутов через территорию Евразийского экономического союза.