Составлен рейтинг регионов по объёму инвестиций в основной капитал

Впрочем, аутсайдер аутсайдеру рознь. Несмотря на то, что общий объём капвложений в той же Улытауской области был относительно небольшим, в расчёте инвестиций в основной капитал на душу населения она попала в число лидеров. На одного человека в регионе пришлось 573,6 тыс. тг инвестиций, в то время как в густонаселённом Шымкенте показатель составил всего 196,8 тыс. тг. Почему это важно? Инвестиции в основной капитал — это вложения бизнеса и государства в развитие предприятий в различных отраслях экономики. Их влияние на население проявляется не напрямую (в отличие, например, от роста социальных выплат), а через мультипликативный эффект. Строительство нового завода создаёт дополнительные рабочие места, что повышает занятость и доходы населения. В свою очередь, рост доходов стимулирует спрос, а необходимость обеспечивать предприятие сопутствующими товарами и услугами даёт новые заказы малому и среднему бизнесу. Таким образом, в регионе с небольшой численностью жителей сравнительно больший объём инвестиций на душу населения способен стать значимым стимулом для дальнейшего развития экономики.