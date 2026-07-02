Россияне стали реже путешествовать из-за экономии и неопределенности

На внутреннем рынке спад выражен особенно заметно. По данным TravelLine, за последние две недели июня количество бронирований гостиниц в России сократилось на 12% год к году, а доля отмен выросла с 24% до 33%. У туроператоров доля продаж туров по стране упала с 33,6% до 18,5%. Ключевыми точками снижения стали Крым и Сочи: бронирования там уменьшились на 66% и 25% соответственно.