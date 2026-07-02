Россияне стали реже путешествовать из-за экономии и неопределенности

За последний год более трети российских потребителей сократили количество туристических поездок, свидетельствуют данные опроса «Ромир». Аналитики OneTwoTrip зафиксировали снижение частоты путешествий в контрольной группе на 12,5% за два года. В сервисе Level.Travel также отмечают уменьшение среднего числа бронирований на одного пользователя в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На внутреннем рынке спад выражен особенно заметно. По данным TravelLine, за последние две недели июня количество бронирований гостиниц в России сократилось на 12% год к году, а доля отмен выросла с 24% до 33%. У туроператоров доля продаж туров по стране упала с 33,6% до 18,5%. Ключевыми точками снижения стали Крым и Сочи: бронирования там уменьшились на 66% и 25% соответственно.
Выездной туризм также потерял динамику. Ранее рынок рос на 10−15% в год, но в первом полугодии ситуация изменилась из-за временных ограничений на поездки в страны Ближнего Востока. Существенно упал спрос на Европу: бронирования отелей в Испании сократились на 80%, во Франции — на 52%, в Италии — на 50%.
Главными сдерживающими факторами остаются общая неопределенность, стремление сэкономить и потребительский пессимизм. Многие путешественники переходят на более короткие поездки или выбирают бюджетные направления.
Подробнее — в материале «Ъ» «Путешествия отправили в будущее».