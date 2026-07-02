Где есть бензин в Севастополе в свободной продаже

«С 10:00 на семи заправках “АТАН” в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», — проинформировал Разожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, заправиться можно на АЗС по следующим адресам:
- АЗС 60 Качинское шоссе, 2 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 61 Верхнесадовое — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 68 улица Горпищенко, 155 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
При этом губернатор обратил внимание горожан, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин.
Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать в городе: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
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