Производство лекарств в Казахстане выросло почти на 40%

При этом рост отечественного производства пока не снимает вопрос импортозависимости по отдельным видам фармацевтической продукции. По провитаминам, витаминам и их производным отечественные производители обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) всего на 1,7% за январь-апрель 2026-го, против 1,1% за аналогичный период прошлого года. Собственное производство выросло на 85,7%, но лишь до 2,6 тонны, тогда как импорт увеличился на 19,6%, до 152,9 тонны. Экспорт вырос в 7,2 раза, достигнув 7,9 тонны, а реализация на внутреннем рынке увеличилась на 15,2%, до 147,5 тонны.