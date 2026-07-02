Производство лекарств в Казахстане выросло почти на 40%

По итогам января-мая 2026-го объём производства основных фармацевтических продуктов и препаратов достиг 109,5 млрд тг — на 38,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (ИФО — 126,6%). Для сравнения: в январе-мае 2016-го выпуск составлял 15,6 млрд тг, в 2020 году — 50,4 млрд тг, а в 2025-м — 79,2 млрд тг.
В региональном разрезе фармацевтическое производство остаётся сконцентрированным в нескольких центрах. Наибольший объём выпуска по итогам января-мая 2026-го пришёлся на Карагандинскую область: 40,2 млрд тг. За год показатель увеличился в 2,3 раза. На втором месте оказался Шымкент с 35,1 млрд тг, однако в этом мегаполисе производство уменьшилось на 7%. Далее идут Алматинская область (15,9 млрд тг) и Алматы (11,2 млрд тг). В этих двух регионах также было сокращение: на 31,1% и на 15,8% соответственно. Суммарно Карагандинская область, Шымкент, Алматинская область и Алматы обеспечили более 93% всего выпуска фармацевтической продукции в стране.
Основную часть производства формируют лекарства. По итогам января-мая 2026-го их выпуск составил 103,1 млрд тг, увеличившись на 47,7% за год. Для сравнения: производство прочих фармацевтических препаратов уменьшилось на 25,6%, до 5,4 млрд тг. Таким образом, общий рост отрасли в текущем году был связан прежде всего с лекарственными средствами.
Увеличение объёма выпуска совпало с усилением государственной поддержки сектора. В Казахстане зарегистрировано 209 отечественных производителей фармацевтической и медицинской продукции (1, 2). Из них 43 выпускают лекарства, а 166 — медицинские изделия. На начало 2026 года действовали 83 долгосрочных договора с 31 казахстанским производителем на поставку более 2 тыс. наименований лекарств и медицинских изделий. Помимо этого, с декабря 2025-го было заключено 7 инвестиционных соглашений на общую сумму около 360 млрд тг. Их реализация должна позволить организовать выпуск 474 новых наименования продукции и создать более 1,1 тыс. рабочих мест.
При этом развитие производства связано не только с объёмами выпуска, но и со скоростью вывода препаратов на рынок. По данным Министерства здравоохранения (МЗ) РК, Казахстан в феврале 2026 года стал первой страной СНГ, достигшей третьего уровня зрелости национальной регуляторной системы обращения лекарственных средств, по оценке ВОЗ. Также в стране реализуется пилотный проект по принципу «единого окна», который позволил сократить длительность процедур регистрации с 210 до 100 дней. Для препаратов из стран с высокими регуляторными стандартами внедрена ускоренная процедура регистрации до 15 дней.
Заметим: на фоне роста производства цены на фармацевтическую продукцию продолжили повышаться. В мае текущего года они увеличились на 1,7% за месяц. Самый заметный месячный рост был зафиксирован в Северо-Казахстанской (на 4,5%), Улытауской (на 3,3%) и Актюбинской (на 2,8%) областях. Заметнее, чем в среднем по стране, фармацевтическая продукция подорожала также в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях: на 2,7%.
Месяцем ранее, в апреле, среднереспубликанский рост цен был ещё выше: на 2,2%. Тогда сильнее всего фармацевтическая продукция подорожала в Акмолинской (на 6,5%), Костанайской (на 6,2%) и Жамбылской (на 4,6%) областях. При этом в Шымкенте, а также в Восточно-Казахстанской и Атырауской областях в апреле было отмечено снижение цен.
Если рассматривать помесячную динамику, ускорение стало заметным ещё во второй половине прошлого года. В начале 2025-го месячный рост цен держался в пределах 0,5%-0,7%, однако к сентябрю удорожание достигло 2%, а к октябрю — 2,8%. В 2026 году рост также оставался ощутимым: в январе цены увеличились на 1,9%, в апреле — на 2,2%, в мае — на 1,7%.
В годовом выражении фармацевтическая продукция подорожала на 19,3%. Это самый высокий майский показатель за последние годы, за исключением 2016-го, когда цены в секторе подскочили на 39%. Наибольшее удорожание наблюдалось в Акмолинской (на 28,6%), Северо-Казахстанской (на 27,1%), Жетысуской (на 25,8%), Жамбылской (на 25,1%) и Западно-Казахстанской (на 24,7%) областях, наименьшее — в Павлодарской (на 7,4%), Мангистауской (на 11,7%) и Улытауской (на 14,8%) областях.
В разрезе отдельных препаратов динамика была неоднородной. Серьёзнее всего за год подорожали ацетилсалициловая кислота (на 74,2%), активированный уголь (на 73,7%), парацетамол (на 51,6%), «Но-шпа» (на 37,1%), «Смекта» (на 32,4%) и «Корвалол» (на 32,1%). Заметный рост цен также показали «Омез» (на 24,7%), «Хилак форте» (на 24%), «Эссенциале форте Н» (на 22,1%), «Магне В6» (на 21%) и «Цитрамон П» (на 20,2%). При этом часть препаратов, наоборот, подешевела: «Энап» — на 14,7%, индапамид — на 9,1%, азитромицин — на 6%.
Такая динамика происходит на фоне пересмотра ценового регулирования. По информации правительства, по долгосрочным договорам было пересчитано более 5 тыс. позиций, а с июля прошлого года установлены новые цены. По итогам 2025-го при закупках единого дистрибьютора экономия бюджетных средств составила около 75 млрд тг. Также продолжается дерегулирование цен: оно уже охватило около 2,5 тыс. безрецептурных препаратов, ещё по 1,8 тыс. рецептурных лекарств стоимостью до 1 МРП была достигнута соответствующая договорённость. Согласно анализу Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК, в первом квартале текущего года по 631 позиции было зафиксировано снижение цен, в среднем на 24,6%.
При этом рост отечественного производства пока не снимает вопрос импортозависимости по отдельным видам фармацевтической продукции. По провитаминам, витаминам и их производным отечественные производители обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) всего на 1,7% за январь-апрель 2026-го, против 1,1% за аналогичный период прошлого года. Собственное производство выросло на 85,7%, но лишь до 2,6 тонны, тогда как импорт увеличился на 19,6%, до 152,9 тонны. Экспорт вырос в 7,2 раза, достигнув 7,9 тонны, а реализация на внутреннем рынке увеличилась на 15,2%, до 147,5 тонны.
По антибиотикам ситуация выглядит более сбалансированной, хотя импорт также остаётся значимым. Казахстанские производители обеспечили спрос в текущем году на 34,3%, против 25,2% годом ранее. Выпуск вырос в 2,3 раза, до 10,7 тонны за январь-апрель 2026 года, импорт — на 47,5%, до 20,5 тонны. Почти весь объём антибиотиков был направлен на внутренний рынок: реализация достигла 31,2 тонны, увеличившись на 72,1%. Экспорт уменьшился с 465,3 кг до 6,3 кг.
Зависимость от внешних поставок касается не только готовой продукции, но и сырья. МЗ РК ранее предлагало освободить импортируемое сырьё для производства лекарств от НДС в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.
Проблема сомнительных каналов продаж сохраняется. В 2025-м за нарушения при реализации и хранении незарегистрированных лекарств и медицинских изделий было возбуждено 161 уголовное дело, против 51 дела годом ранее. За прошлый год из незаконного оборота было изъято более 20 тыс. упаковок различных лекарств. Также сообщалось о случаях реализации антибиотиков с подозрением в фальсификации: сомнительные серии были изъяты, а по выявленным фактам возбуждено административное производство.
Для фармацевтической отрасли следующий этап будет сложнее простого наращивания выпуска. Главный вопрос — сможет ли локализация перейти от отдельных позиций к более широкому набору препаратов массового спроса. Без этого фармацевтическое производство останется важным промышленным показателем, но его влияние на повседневные расходы населения будет ограниченным.