Международные эксперты оценили новую модель роста экономики Казахстана

К такому выводу пришли аналитики международной организации World Impact Media Organization (WIMO), чей отчет опубликован на сайте информационного агентства Reuters, передает DKNews.kz.
По оценке экспертов, на фоне нестабильной мировой экономики Казахстан демонстрирует устойчивый рост, привлекает все больше инвестиций и постепенно снижает зависимость от сырьевого сектора.
Экономика сохраняет положительную динамику.
В отчете отмечается, что мировая экономика сегодня сталкивается с замедлением роста, высокой волатильностью рынков, изменением торговых потоков и усилением конкуренции за инвестиции.
Несмотря на это, Казахстан сохраняет устойчивую динамику развития.
По приведенным в материале данным:
рост ВВП по итогам 2025 года составил 6,5%; за январь-май 2026 года экономика выросла на 3,7%; реальный сектор увеличился на 4%; сфера услуг — на 3,6%.
Рост наблюдается сразу в нескольких ключевых отраслях экономики.
Наиболее высокие показатели продемонстрировали:
строительство — плюс 13,4%; обрабатывающая промышленность — плюс 9%; транспорт и складирование — плюс 8,4%; торговля — плюс 5,6%.
Инвестиции становятся более разнообразными.
Отдельное внимание в исследовании уделено инвестиционной активности.
По данным WIMO, в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан достиг 20,5 млрд долларов, увеличившись на 14,4 процента по сравнению с предыдущим годом.
При этом структура инвестиций постепенно меняется. Если раньше основной объем приходился на добывающую отрасль, то сейчас капитал все активнее направляется в промышленность, инфраструктуру и современные отрасли экономики.
Авторы исследования также отмечают, что объем greenfield-инвестиций в 2025 году достиг 19 млрд долларов. Это почти 89 процентов всех подобных инвестиций, привлеченных странами Центральной Азии.
Какие реформы выделили международные аналитики.
По мнению экспертов WIMO, важную роль в повышении инвестиционной привлекательности страны сыграли проводимые государством реформы.
В числе ключевых инициатив названы:
обновленная Концепция инвестиционной политики до 2030 года; механизм Инвестиционного штаба; Национальная цифровая инвестиционная платформа; специальные экономические и индустриальные зоны; возможности Международного финансового центра «Астана», работающего на принципах английского общего права.
Авторы считают, что эти меры делают инвестиционный климат более предсказуемым, снижают риски для бизнеса и повышают прозрачность процедур.
Кроме того, Казахстан продолжает расширять сеть соглашений о взаимной защите инвестиций с ключевыми международными партнерами, включая Сингапур, Катар, Китай и Саудовскую Аравию.
Экономика становится более диверсифицированной.
В отчете отмечается, что основой новой модели экономического роста становятся не только сырьевые отрасли.
Все большую роль играют:
обрабатывающая промышленность; сельское хозяйство; пищевая промышленность; энергетика; транспорт и логистика; цифровая инфраструктура; проекты в сфере возобновляемых источников энергии.
По мнению аналитиков, именно эти направления формируют долгосрочную устойчивость экономики и делают Казахстан более привлекательным для международного бизнеса.
Что это означает.
Международные эксперты отмечают постепенный переход Казахстана к более диверсифицированной модели развития, где ключевыми драйверами становятся инвестиции, промышленность, агропромышленный комплекс, логистика и современные сервисы. В условиях высокой неопределенности мировой экономики такая трансформация может усилить позиции страны как надежного партнера для иностранных инвесторов и международных компаний.
Reuters.