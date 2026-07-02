WB предупредил о повышении комиссии для продавцов из-за удорожания топлива

Принятие такого решения в компании объяснили текущей экономической ситуацией, упомянув значительное удорожание топлива и вызванный этим рост логистических расходов.
«Изменения носят дифференцированный характер: для части товарных категорий комиссии также будут снижены, а по ряду категорий останутся без изменений», — уточнили изданию в пресс-службе WB.
Согласно данным сервиса Wildbox, ощутимее всего, на 20 процентных пунктов (п. п.), вырастут комиссии для тех селлеров, которые используют платформу как витрину и доставляют заказы курьерами или самовывозом.
При этом комиссии у использующих маркетплейс для продаж товаров с собственного склада увеличатся на 6 п. п., а для продающих товары со складов Wildberries — на 5 п. п.
В результате, по оценке Wildbox, повышение комиссий вызовет подорожание до 90% товаров на площадке. Повышение тарифов цифровых платформ — это всегда снижение прибыли для селлеров, а дополнительные издержки неизбежно перекладываются на конечного покупателя, заметил в связи с этим генеральный директор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.
К тому же увеличение комиссий может привести к оттоку продавцов с платформы. По словам Рахимбердиева, на данный момент комиссии маркетплейсов для российских селлеров в среднем составляют от 25 до 40% от выручки, а с учетом логистики, хранения, рекламных расходов и возвратов они могут достигать 50−70%.
На совещании по вопросам топливного рынка 28 июня президент России Владимир Путин проинформировал, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых заводов, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые отложены.
Накануне, 1 июля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала «не охать-ахать» из-за ситуации с топливом, в том числе в АПК. Профильный вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что внутренний рынок страны полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на отдельные локальные перебои на некоторых АЗС.