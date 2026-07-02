WB предупредил о повышении комиссии для продавцов из-за удорожания топлива

К тому же увеличение комиссий может привести к оттоку продавцов с платформы. По словам Рахимбердиева, на данный момент комиссии маркетплейсов для российских селлеров в среднем составляют от 25 до 40% от выручки, а с учетом логистики, хранения, рекламных расходов и возвратов они могут достигать 50−70%.