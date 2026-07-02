В Казани обновят программу капремонта многоквартирных домов

Количество ремонтируемых домов также изменится. В 2026 году их будет 250 вместо 392, в 2027 году останется 321 дом, а в 2028 году отремонтируют 214 домов. Перечень основных работ останется прежним. Контроль за реализацией программы будет осуществлять городские и республиканские власти.