400% разницы: Заниженные цены на запчасти убивают смысл ОСАГО для китайских авто

Глава НАС Антон Шапарин заявил, что цены на запчасти растут быстрее, чем их пересматривают в справочниках. В конце 2024 года стоимость деталей увеличили лишь на 0,5%, в 2025-м — на 1,9%. Занижая цены, страховщики уменьшают выплаты, и владельцам китайских авто приходится доплачивать десятки тысяч рублей из своего кармана — даже если ДТП произошло не по их вине.