Правообладатель «Леди Баг и Супер-Кот» подал иск к «Ленте»

По данным картотеки арбитражных дел, правообладатель требует компенсацию за использование изображений персонажей мультсериала. Участники рынка полагают, что предметом разбирательства могли стать товары с символикой франшизы, реализовывавшиеся через розничную сеть. При этом претензии могут касаться не только производителей продукции, но и компаний, участвовавших в ее продвижении и продаже. Обе стороны на запрос «Ъ» не ответили.