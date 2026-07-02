Каким будет курс тенге в июле 2026 года: прогнозы экономистов

В июле внешнее давление на тенге усиливается, и ситуация у соседей выглядит тревожно. В июне российский рубль показал худший результат с 2022 года, ослабев к доллару на 9,4% и достигнув уровня 78 рублей за доллар. Некоторые аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление рубля до 87 рублей за доллар к концу 2026 года.