Каким будет курс тенге в июле 2026 года: прогнозы экономистов

Аномальный июнь: почему тенге рос вопреки логике рынка
Официальный курс доллара на 2 июля 2026 года — 479,26 тенге. Внебиржевой рынок Forex показывает близкие значения — около 476,6 тенге. Вероятно, до конца дня тенге укрепится еще на несколько пунктов.
Динамика пары USD/KZT
Для понимания динамики пары USD/KZT необходимо рассмотреть итоги прошлого месяца. Согласно мнению экономиста Руслана Султанова, июнь стал для национальной валюты редким парадоксом.
Начало месяца: Доллар резко вырос с 489 до 493,2 тенге, что вызвало беспокойство на рынке.
Конец месяца: Тенге отыграл позиции, укрепившись до 480,72 тенге.
За месяц национальная валюта отвоевала у доллара 1,7%, при этом средний курс июня составил 487,9 тенге.
Внешний фон и внутренние факторы
Тенге демонстрировал силу, несмотря на негативный внешний фон:
Глобальный индекс доллара (DXY) рос.
Российский рубль слабел.
Нефть марки Brent стремительно падала.
В обычной ситуации такое сочетание факторов могло бы привести к значительному ослаблению тенге. Однако, как отметил Руслан Султанов, внутренние продажи валюты, операции Национального фонда и сохранение жестких денежно-кредитных условий компенсировали негативное влияние внешних факторов.
Рубль и нефть: нарастающее давление
В июле внешнее давление на тенге усиливается, и ситуация у соседей выглядит тревожно. В июне российский рубль показал худший результат с 2022 года, ослабев к доллару на 9,4% и достигнув уровня 78 рублей за доллар. Некоторые аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление рубля до 87 рублей за доллар к концу 2026 года.
Стоимость барреля Brent упала до 70 долларов, потеряв почти 28% за месяц. Эксперты связывают это с стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Олжаса Байдильдинова, к концу года цена на нефть может снизиться до 60−65 долларов за баррель.
Налоги без паники
Согласно макроопросу регулятора за май 2026 года, средний курс USD/KZT в этом году ожидается на уровне 537 тенге за доллар. Разница между текущим курсом и прогнозом создает экономический стимул для постепенного ослабления тенге для наполнения казны.
Финансист Арсен Темирбаев прогнозирует, что в первой половине июля курс на бирже и в обменниках установится на уровне 476−483 тенге за доллар. Во второй половине месяца начнется налоговый период, который временно поддержит тенге.
Крупные импортеры могут покупать валюту до 20 июля для уплаты НДС и акцизов. Главным ориентиром выступает уплата КПН, которая должна быть произведена до 27 июля. Экспортеры, обязанные выплатить государству миллиарды тенге, начнут продавать доллары на бирже KASE.
Официальный бэкграунд
Нацбанк РК подтвердил, что в июне не проводил прямых интервенций. Однако стабильность была обеспечена за счет плановых механизмов:
Продажи из Нацфонда составили 200 миллионов долларов.
Квазигоссектор обеспечил приток еще 423 миллионов долларов.
В июле планируется продажа иностранной валюты из Нацфонда на сумму от 200 до 300 миллионов долларов. В третьем квартале ожидается продажа валюты на сумму порядка 1,1 триллиона тенге.
Ранее Нацбанк прокомментировал возможности скачка курса доллара, подчеркнув готовность к различным сценариям.