Автоэксперт Ерицян перечислил критичные признаки перегрева двигателя

— В профилактических целях следует проверить и промыть радиаторы системы охлаждения и интеркулер. При поездке по пыльным дорогам, которых много в южных регионах, радиаторы забиваются и хуже отводят тепло мотора и коробки передач, — поделился с RT автоэксперт Евгений Ладушкин.