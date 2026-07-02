Автоэксперт Ерицян перечислил критичные признаки перегрева двигателя

Когда столбик термометра ползет вверх, на горячем асфальте автомобиль неминуемо работает с перегрузками. Автоэксперт Ашот Ерицян предупредил, что игнорирование первичных сигналов тревоги со стороны двигателя и системы охлаждения — это прямой путь к опустошению кошелька.
Многие автолюбители совершают фатальную ошибку, продолжая движение при первых признаках повышения температуры под капотом. То, что изначально кажется пустяковой поломкой, стремительно перерастает в необходимость капитального восстановления силового агрегата.
Даже незначительная течь антифриза или едва заметный гул подшипника могут годами оставаться незамеченными в ритме городских пробок, но стоит вырваться на оперативный простор загородной трассы — и эти мелкие дефекты приводят к внезапному отказу техники и непредвиденным тратам.
В беседе с Газета.ru эксперт отметил, что проблемы выдаст мелкая дрожь руля, странные звуки из-под днища, маслянистые пятна на парковке или капризы климатической установки.
Перед тем как отправиться в долгожданное летнее путешествие, необходимо уделить пристальное внимание радиатору и патрубкам, оценить остаточный ресурс шин, проверить запас прочности аккумулятора и убедиться в надежности тормозов. Любое изменение в привычном поведении автомобиля должно стать поводом для беспокойства.
— В профилактических целях следует проверить и промыть радиаторы системы охлаждения и интеркулер. При поездке по пыльным дорогам, которых много в южных регионах, радиаторы забиваются и хуже отводят тепло мотора и коробки передач, — поделился с RT автоэксперт Евгений Ладушкин.
Ранее, автоэксперт Максим Кадаков призвал не экономить на обслуживании автомобиля. В противном случае — это угроза безопасности водителя и пассажиров. Он подчеркнул, что важно выбирать качественные запчасти и материалы для поддержания автомобиля в надлежащем техническом состоянии, передает 360.ru.