На финансовую подушку откладывают деньги 36% опрошенных нижегородцев

Главной статьей накоплений у жителей Нижнего Новгорода остается создание финансовой подушки безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob по результатам проведенного опроса.
В столице Приволжья число сторонников экономии составляет 48%, тогда как тратить заработанное предпочитают лишь 20% респондентов. В структуре целей 36% горожан формируют подушку безопасности, по 20% копят на недвижимость и отпуск, по 10% — на дорогие вещи, обучение и медицину. Треть нижегородцев ежемесячно откладывает от 10% до 25% своего дохода, а менее десятой части заработка сохраняют 34% опрошенных.
Стратегии накоплений различаются по полу и возрасту. Мужчины в Нижнем Новгороде чаще ориентированы на инвестиции и будущее детей, а женщины — на отдых и образование. При этом молодежь до 35 лет активнее собирает средства на жилье, машины и путешествия, горожане среднего возраста заботятся о детях, а нижегородцы старше 45 лет — о пенсионных накоплениях.
Ранее сообщалось, что половина нижегородцев страдает из-за соседей.