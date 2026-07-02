На финансовую подушку откладывают деньги 36% опрошенных нижегородцев

Стратегии накоплений различаются по полу и возрасту. Мужчины в Нижнем Новгороде чаще ориентированы на инвестиции и будущее детей, а женщины — на отдых и образование. При этом молодежь до 35 лет активнее собирает средства на жилье, машины и путешествия, горожане среднего возраста заботятся о детях, а нижегородцы старше 45 лет — о пенсионных накоплениях.