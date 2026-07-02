Совкомбанк выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Совкомбанк» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 0,35 ₽ на бумагу, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели направят 7,86 млрд руб., или 14,72% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период.