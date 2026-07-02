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Совкомбанк выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Совкомбанк» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 0,35 ₽ на бумагу, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели направят 7,86 млрд руб., или 14,72% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период.

Акционеры ПАО «Совкомбанк» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 0,35 ₽ на бумагу, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели направят 7,86 млрд руб., или 14,72% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период.

Дивдоходность составляет 2,92%. Купить акции под дивиденды можно до 13 июля. Еще 9,11 млн руб. из чистой прибыли Совкомбанк направит в резервный фонд, а оставшуюся часть — распределять не будет. За 2025 год компания заработала 53 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (-31%).

По итогам 2024 года Совкомбанк планировал выплатить дивиденды в два этапа. Первая выплата составила 0,35 ₽ на акцию (7,9 млрд руб., или 10% от чистой прибыли), а вторая не состоялась.