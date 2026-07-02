Волгоградцы назвали главные цели накоплений

Волгоградцы рассказали, на что копят деньги. Волгоградская область попала в опрос сервиса SuperJob — 47% жителей города придерживаются стратегии «больше экономить», лишь 19% предпочитают активные траты.
Главная цель накоплений — финансовая подушка безопасности, ее формируют 37% опрошенных. На недвижимость откладывают 21%, на отпуск — 19%, на медицинские услуги и дорогие покупки — по 10%, на обучение — 6%, без цели — 9%, на свой бизнес — только 5%. При этом 32% горожан откладывают 10−25% дохода, а 30% — менее 10%.
Мужчины чаще женщин копят на инвестиции и будущее детей, женщины — на отдых и образование. Молодежь до 35 лет активнее откладывает на недвижимость, путешествия и авто, люди 35−45 лет — на детей, а старше 45 лет — на пенсию.
Волгоградцам с высшим образованием стоит рассмотреть накопления на недвижимость и пенсию — по данным опроса, эта группа делает это чаще других.
Тем, кто хочет копить эффективнее, эксперты советуют сначала сформировать финансовую подушку безопасности, а затем распределять средства по конкретным целям.
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