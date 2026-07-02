Волгоградцы назвали главные цели накоплений

Мужчины чаще женщин копят на инвестиции и будущее детей, женщины — на отдых и образование. Молодежь до 35 лет активнее откладывает на недвижимость, путешествия и авто, люди 35−45 лет — на детей, а старше 45 лет — на пенсию.