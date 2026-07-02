Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области фиксируется повышение цен на бензин

С 22 по 29 июня в Свердловской области зарегистрировано повышение цен на транспортное топливо — бензин и дизель, следует из статистики Свердловскстата.

Источник: Коммерсантъ

На 4,96%, до 68,5 ₽ за литр, подорожал бензин АИ-92, до 72,43 ₽ (+2,41%) — АИ-95, до 94,35 ₽ (+0,14%) — АИ-98. Дизельное топливо также подорожало за неделю — на 2,42%, до 85,54 ₽ за литр.

Напомним, из-за бензинового кризиса ко многим АЗС в Свердловской области стали выстраиваться очереди, некоторые компании ввели лимиты на продажу, часть заправок закрылась из-за нехватки топлива. Представители сферы такси в ближайший месяц ожидают повышения цен на поездки на 5−7%. Общественный транспорт проблема не коснулась за счет работы оперативного штаба. Кроме того, Свердловское УФАС пригрозило ответственностью АЗС в случае сговора.