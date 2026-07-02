В Свердловской области фиксируется повышение цен на бензин

На 4,96%, до 68,5 ₽ за литр, подорожал бензин АИ-92, до 72,43 ₽ (+2,41%) — АИ-95, до 94,35 ₽ (+0,14%) — АИ-98. Дизельное топливо также подорожало за неделю — на 2,42%, до 85,54 ₽ за литр.