Стало известно, на что копят деньги волгоградцы

Молодежь до 35 лет чаще готова экономить, чем те, кто старше, ради недвижимости, путешествий, автомобиля, медицинских услуг, крупных покупок, а также образования. Респонденты от 35 до 45 лет откладывают в основном на будущее детей. А те, кто старше 45 лет, ожидаемо задумываются о пенсионных накоплениях.