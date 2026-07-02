Нижегородская область заняла четвертое место в ПФО по забору воды

Большая часть воды в Нижегородской области приходится на два крупнейших города. На Нижний Новгород приходится 443 млн кубометров, что составляет около 55% общего регионального объёма. Ещё 174 млн кубометров, или 21,5%, забирает Дзержинск. В общей сложности семь городов областного значения обеспечивают почти 82% всего водозабора региона. Отдельно учитывается Саров, где объём составил 11,5 млн кубометров.