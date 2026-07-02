Новые правила по ипотеке введут для заемщиков в Казахстане

«Совместным постановлением предусматривается введение с 1 января 2027 года дифференцированного подхода к установлению предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам в зависимости от коэффициента соотношения размера займа к стоимости предмета залога (LTV). Предельный размер ГЭСВ составит 20% при значении LTV до 0,7 включительно и 25% при значении LTV свыше 0,7», — говорится в сообщении в четверг.
Отмечается, что совместное постановление принято в рамках реализации программы совместных действий правительства, Национального банка и АРРФР по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026−2028 годы.
При этом с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года предельная ГЭСВ по ипотечным жилищным займам сохранится на действующем уровне — 25%.
Совместное постановление вступило в силу с 1 июля 2026 года.