В Казахстане после реконструкции открыли сразу 30 железнодорожных вокзалов

После масштабной реконструкции в эксплуатацию введены 30 железнодорожных вокзалов и объектов пассажирской инфраструктуры, передает DKNews.kz.
Модернизация проведена в рамках поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры и повышению качества пассажирских перевозок.
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Что изменилось после реконструкции
Обновление затронуло не только здания вокзалов, но и пассажирские платформы, привокзальные площади и инженерную инфраструктуру.
В ходе работ выполнены:
обновление фасадов и кровли зданий;
установка энергоэффективных витражей;
модернизация систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования;
обновление систем пожарной безопасности и видеонаблюдения;
благоустройство прилегающих территорий.
При строительстве и реконструкции преимущественно использовались материалы отечественного производства.
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Особое внимание уделили доступности
Одним из ключевых направлений модернизации стало создание комфортной среды для всех категорий пассажиров.
На вокзалах появились:
пандусы и лифты;
адаптированные входные группы;
специальные санитарные комнаты;
тактильные дорожки;
кассовые зоны для маломобильных граждан;
комнаты матери и ребенка;
медицинские пункты;
камеры хранения.
Также была проведена перепланировка помещений, чтобы сделать пассажиропоток более удобным и безопасным.
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Какие вокзалы уже открылись
После реконструкции введены в эксплуатацию объекты сразу в нескольких регионах страны.
В их числе:
Область Абай: станции Аул и Белагаш;
Акмолинская область: Курорт-Боровое, Шортанды, Макинка и Акколь;
Атырауская область: Ганюшкино и Аккыстау;
Западно-Казахстанская область: Семиглавый Мар, Казахстан и Шынгырлау;
Карагандинская область: Караганда-Сортировочная, Жана-Караганда, Нура и пассажирская платформа станции Караганда-Сортировочная;
Костанайская область: Аманкарагай и Кушмурун;
Кызылординская область: Жанакорган, Казалы, Шиели и платформа станции Талап;
Алматинская область: Конаев и Шамалган;
Область Жетысу: Талдыкорган;
Северо-Казахстанская область: Тайынша, Жанаесиль и Саумалколь;
Восточно-Казахстанская область: Риддер и Шемонаиха;
Павлодарская область: платформа Бозшаколь.
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Почему модернизация стала необходимой
Большинство железнодорожных вокзалов Казахстана были построены еще в 1950—1970-х годах, а некоторые здания эксплуатируются уже более 80−100 лет.
По данным Министерства транспорта, около 70 процентов объектов десятилетиями не проходили капитальный ремонт, поэтому обновление стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет.
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Что это означает
Модернизация железнодорожных вокзалов позволит сделать поездки по стране более комфортными и безопасными, повысить качество обслуживания пассажиров и улучшить транспортную связанность регионов.
В Министерстве транспорта сообщили, что программа обновления вокзалов будет продолжена и охватит новые объекты по всей стране.