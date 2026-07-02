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В Казахстане после реконструкции открыли сразу 30 железнодорожных вокзалов

В разных регионах Казахстана завершилась крупнейшая за последние годы программа обновления железнодорожной инфраструктуры.

Источник: Деловой Казахстан

После масштабной реконструкции в эксплуатацию введены 30 железнодорожных вокзалов и объектов пассажирской инфраструктуры, передает DKNews.kz.

Модернизация проведена в рамках поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры и повышению качества пассажирских перевозок.

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Что изменилось после реконструкции

Обновление затронуло не только здания вокзалов, но и пассажирские платформы, привокзальные площади и инженерную инфраструктуру.

В ходе работ выполнены:

  • обновление фасадов и кровли зданий;

  • установка энергоэффективных витражей;

  • модернизация систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования;

  • обновление систем пожарной безопасности и видеонаблюдения;

  • благоустройство прилегающих территорий.

При строительстве и реконструкции преимущественно использовались материалы отечественного производства.

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Особое внимание уделили доступности

Одним из ключевых направлений модернизации стало создание комфортной среды для всех категорий пассажиров.

На вокзалах появились:

  • пандусы и лифты;

  • адаптированные входные группы;

  • специальные санитарные комнаты;

  • тактильные дорожки;

  • кассовые зоны для маломобильных граждан;

  • комнаты матери и ребенка;

  • медицинские пункты;

  • камеры хранения.

Также была проведена перепланировка помещений, чтобы сделать пассажиропоток более удобным и безопасным.

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Какие вокзалы уже открылись

После реконструкции введены в эксплуатацию объекты сразу в нескольких регионах страны.

В их числе:

  • Область Абай: станции Аул и Белагаш;

  • Акмолинская область: Курорт-Боровое, Шортанды, Макинка и Акколь;

  • Атырауская область: Ганюшкино и Аккыстау;

  • Западно-Казахстанская область: Семиглавый Мар, Казахстан и Шынгырлау;

  • Карагандинская область: Караганда-Сортировочная, Жана-Караганда, Нура и пассажирская платформа станции Караганда-Сортировочная;

  • Костанайская область: Аманкарагай и Кушмурун;

  • Кызылординская область: Жанакорган, Казалы, Шиели и платформа станции Талап;

  • Алматинская область: Конаев и Шамалган;

  • Область Жетысу: Талдыкорган;

  • Северо-Казахстанская область: Тайынша, Жанаесиль и Саумалколь;

  • Восточно-Казахстанская область: Риддер и Шемонаиха;

  • Павлодарская область: платформа Бозшаколь.

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Почему модернизация стала необходимой

Большинство железнодорожных вокзалов Казахстана были построены еще в 1950—1970-х годах, а некоторые здания эксплуатируются уже более 80−100 лет.

По данным Министерства транспорта, около 70 процентов объектов десятилетиями не проходили капитальный ремонт, поэтому обновление стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет.

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Что это означает

Модернизация железнодорожных вокзалов позволит сделать поездки по стране более комфортными и безопасными, повысить качество обслуживания пассажиров и улучшить транспортную связанность регионов.

В Министерстве транспорта сообщили, что программа обновления вокзалов будет продолжена и охватит новые объекты по всей стране.