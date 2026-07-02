Бензин подорожал на 2,4% в Нижегородской области за неделю

Динамика по отдельным видам топлива выглядит следующим образом: стоимость АИ‑92 увеличилась на 3,1% и составила 68,52 ₽, АИ‑95 подорожал на 1,95% — до 73,62 ₽, а АИ‑98 вырос в цене на 0,4%, достигнув отметки 94,62 ₽ Цена дизельного топлива поднялась на 1,2% и установилась на уровне 80,11 ₽