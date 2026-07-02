Бензин подорожал на 2,4% в Нижегородской области за неделю

По данным Росстата, в Нижегородской области зафиксирован рост цен на топливо в период с 23 по 29 июня — в среднем на 2,4% относительно предыдущей недели. Средняя цена бензина в регионе достигла 71,98 ₽ за литр.
Динамика по отдельным видам топлива выглядит следующим образом: стоимость АИ‑92 увеличилась на 3,1% и составила 68,52 ₽, АИ‑95 подорожал на 1,95% — до 73,62 ₽, а АИ‑98 вырос в цене на 0,4%, достигнув отметки 94,62 ₽ Цена дизельного топлива поднялась на 1,2% и установилась на уровне 80,11 ₽
В масштабах страны рост оказался несколько выше: бензин в среднем подорожал на 3%, дизельное топливо — на 2,7%. Максимальные темпы удорожания отмечены в Севастополе — там стоимость топлива увеличилась на 30%.
На прошлой неделе динамика цен также была положительной: бензин подорожал в среднем на 3,35%, дизель — на 3,9%.
Напомним, что в Нижегородской облати наблюдаются перебои с топливом на АЗС. Местные власти прокомментировали ситуацию и сообщили, что она временная. Однако нижегородские автомобилисты начали массово скупать бензин на АЗС.
Специалисты связывают массовый наплыв автовладельцев на АЗС региона с потерей контроля, эффектом толпы и страхом упущенной выгоды. Теперь нижегородцы не могут купить топливо для газонокосилок и моторных лодок, так как бензин перестали продавать в канистрах.
Также был опубликован список АЗС, где нижегородцы могут залить топливо в канистры.