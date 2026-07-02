Нацбанк назвал долларовую купюру, которую подделывают чаще всего

Стало известно, какую долларовую купюру подделывают чаще всего. Об этом предупредили в Национальном банке Беларуси.
Так, за первый квартал 2026 года работниками банков Беларуси было выявлено более 96 фальшивых банкнот и 27 монет.
Чаще всего среди фальшивок попадаются доллары США (62,6% от всего объема подделок). Самая часто подделываемая купюра — банкнота номиналом 100 долларов. Таких купюр среди остальных фальшивок оказалось 52 штуки.
Далее идут поддельные евро (29,3%). При этом количество евровых подделок увеличилось в девять раз.
— Основное количество выявленных фальшивых евро составили монеты номиналом 2 евро — 18 подделок, — рассказали в пресс-службе.
Зато в первом квартале 2026 года не было выявлено ни одной поддельной банкноты белорусских рублей.
Кстати, ранее Нацбанк ввел новшества, касающиеся курса доллара в Беларуси.