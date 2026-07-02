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Нацбанк назвал долларовую купюру, которую подделывают чаще всего

Нацбанк предупредил белорусов о самой подделываемой купюре среди долларов.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какую долларовую купюру подделывают чаще всего. Об этом предупредили в Национальном банке Беларуси.

Так, за первый квартал 2026 года работниками банков Беларуси было выявлено более 96 фальшивых банкнот и 27 монет.

Чаще всего среди фальшивок попадаются доллары США (62,6% от всего объема подделок). Самая часто подделываемая купюра — банкнота номиналом 100 долларов. Таких купюр среди остальных фальшивок оказалось 52 штуки.

Далее идут поддельные евро (29,3%). При этом количество евровых подделок увеличилось в девять раз.

— Основное количество выявленных фальшивых евро составили монеты номиналом 2 евро — 18 подделок, — рассказали в пресс-службе.

Зато в первом квартале 2026 года не было выявлено ни одной поддельной банкноты белорусских рублей.

Кстати, ранее Нацбанк ввел новшества, касающиеся курса доллара в Беларуси.

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