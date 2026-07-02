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Стало известно, куда направят дополнительные 5,6 млрд рублей в Челябинской области

Депутаты Заксобрания Челябинской области в четверг, 2 июля, одобрили изменения в региональный бюджет на 2026 год. Область получила дополнительные федеральные средства в размере 5,6 млрд рублей, большая часть которых пойдёт на строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске.

Источник: Pchela.News

Основную часть средств — 5,3 млрд рублей — направят на завершение третьего этапа строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске.

Также около 153 млн рублей выделят на развитие цифровых технологий в здравоохранении, а почти 137 млн рублей — на обеспечение беременных женщин и детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы и другие медицинские мероприятия.

Кроме федеральных поступлений депутаты уточнили отдельные статьи расходов областного бюджета. На социальную поддержку жителей предусмотрено 410 млн рублей, на софинансирование строительства кампуса — ещё 278 млн рублей. На решение первоочередных вопросов муниципалитетов направят 214 млн рублей, на развитие физической культуры и спорта — 90 млн рублей, а на газификацию и газоснабжение — 51 млн рублей.

После внесения изменений доходы бюджета Челябинской области в 2026 году составят 325,3 млрд рублей, расходы — 397,8 млрд рублей. Размер дефицита останется прежним — 72,5 млрд рублей.

Ранее Челябинской области списали более 1,7 млрд рублей бюджетного долга: что это значит для жителей.