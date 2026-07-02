Стало известно, куда направят дополнительные 5,6 млрд рублей в Челябинской области

Также около 153 млн рублей выделят на развитие цифровых технологий в здравоохранении, а почти 137 млн рублей — на обеспечение беременных женщин и детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы и другие медицинские мероприятия.