Финансовая подушка стала главной целью накоплений красноярцев

Исследование также показало различия в финансовых привычках разных групп населения. Молодые люди чаще копят на жилье, путешествия, автомобиль и образование. Респонденты 35−45 лет чаще откладывают деньги на будущее детей, а жители старше 45 лет — на жизнь после выхода на пенсию.