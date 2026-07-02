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Финансовая подушка стала главной целью накоплений красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярска чаще всего откладывают деньги на создание финансовой подушки безопасности.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярска чаще всего откладывают деньги на создание финансовой подушки безопасности.

Сейчас почти половина красноярцев (49%) предпочитают экономить, тогда как сторонников стратегии «жить сегодняшним днем» оказалось всего 17%. Такие данные получили аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса.

Самой популярной целью накоплений стала финансовая подушка безопасности — ее формируют 33% опрошенных. Каждый пятый откладывает деньги на покупку недвижимости, еще 19% — на отпуск. Реже всего жители копят на открытие собственного бизнеса — такой вариант выбрали лишь 4% респондентов.

По 8% участников исследования сообщили, что откладывают средства на лечение, покупку дорогостоящих вещей или другие личные цели. Еще 6% копят на образование, а столько же — без конкретной цели.

Большинство красноярцев, имеющих накопления, откладывают небольшую часть дохода: 35% — менее 10% заработка, а 32% — от 10 до 25%.

Исследование также показало различия в финансовых привычках разных групп населения. Молодые люди чаще копят на жилье, путешествия, автомобиль и образование. Респонденты 35−45 лет чаще откладывают деньги на будущее детей, а жители старше 45 лет — на жизнь после выхода на пенсию.

Мужчины чаще ориентируются на инвестиции и накопления для детей, тогда как женщины чаще собирают деньги на отдых и собственное образование.

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