«Купить бы на память…» В Волгограде распродают помещения в Доме печати

С 2014 года помещения и вовсе опустели — неухоженные конструкции того и гляди грозили рухнуть под тяжестью лет. Ремонт обошёлся бы в копеечку — по подсчётам, озвучивавшимся в то время в СМИ, его оценивали в сумму около 100 млн рублей. Власти стали задумываться о продаже хотя бы части помещений, но желающих приобрести этого архитектурного мастодонта не находилось.