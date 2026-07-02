«Купить бы на память…» В Волгограде распродают помещения в Доме печати

Территориальное управление Росимущества выставило на продажу помещения в Доме печати — высотки советских времён, расположенных в центре Волгограда неподалёку от железнодорожного вокзала. Распродаются офисы на седьмом и 11 этажах, где прежде располагались редакции местных изданий и региональные управления федеральных структур.
Волгоградцы, чей журналистский путь начинался в этом здании, ностальгируют: неплохо бы выкупить на память кабинеты, в которых они прежде работали. Стоимость 96,5 квадратных метров оценили с 5 млн 957 тысяч 138 рублей. Заявки на участие в торгах можно подать до 4 августа.
История строительства: от цехов до высотки.
Здание Дома печати было построено в Волгограда в 1960 году. Авторами проекта стали архитектор Григорий Борисенко и инженер Георгий Сысоев, рассказывают в Волгоградском областном научно-производственном центре по охране памятников истории и культуры (ВОНПЦ ОПИК).
На первом этаже располагались ротационный и стереотипный цеха, на втором работал переплетный на третьем — наборный и линотипный, а также производственные помещения.
«В то время шел переход от монументальности и помпезности в архитектуре к типизации, стандартизации, формированию комплексной застройки», — поясняют лаконичный внешний вид Г-образного здания в ВОНПЦ ОПИК.
14-этажку редакционного корпуса пристроили в 1981 году. Автором этого проекта стал волгоградский архитектор Александр Савченко. В таком виде здание сохранилось до наших дней, но пережило за это время немало потрясений.
2000-е: разруха и запустение.
Начало 2000-х ознаменовалось для Дома печати коммунальными катаклизмами — отопление работало с перебоями, лифты и вовсе отказывались работать. Арендаторы его постепенно покидали, не задержалось и подразделение МСЭ из-за которого здание переименовали в народе в «Дом печали».
С 2014 года помещения и вовсе опустели — неухоженные конструкции того и гляди грозили рухнуть под тяжестью лет. Ремонт обошёлся бы в копеечку — по подсчётам, озвучивавшимся в то время в СМИ, его оценивали в сумму около 100 млн рублей. Власти стали задумываться о продаже хотя бы части помещений, но желающих приобрести этого архитектурного мастодонта не находилось.
Позже часть здания всё-таки была продана за 25 миллионов рублей — его прибрёл полиграфический комбинат «Царицын». Цену не назначали, а потому желающих было немало — в торгах участвовали больше десятка претендентов, среди них были те, кто предлагал меньше 100 тысяч рублей.
Планы: ремонт и гостиница.
Летом 2025 года поползли слухи — Дом печати демонтируют. К тому моменту от здания остались одни бетонные стены, оно выглядело изрядно потрёпанным, часть этажей осталась без стекол.
Тогда же выдвинули другую версию: здесь могут разместить гостиницу — лучшего места для отеля и впрямь сложно найти: рядом — железнодорожный и автомобильный вокзалы. К тому же выяснилось, что внутри сооружение не в таком плохом состоянии, как выглядит снаружи.
Осенью 2025-го архитектор Владимир Русанов сообщил что строительные работы уже ведутся, другими специалистами разрабатывается рабочая документация.
«Надеемся, что они, также как и мы, будут с уважением относиться к первозданному облику этого образца советского модернизма 1970−1980 годов», — заметил архитектор, подчеркнув, что здание относится к числу тех, которыми волгоградцы по праву могут гордиться.
По плану туристическая гостиница на 250 мест с конференц-залами и предприятиями питания должна открыться уже в 2026 году.
Тем временем волгоградцы, чья журналистская карьера начиналась в этом здании в начале века, ностальгируют: было бы здорово выкупить на память кабинеты, откуда стартовал в своё время их творческий путь. Стоимость 96,5 квадратных метров оценили с 5 млн 957 тысяч 138 рублей. Заявки на участие в торгах можно подать до 4 августа, сообщает v1.ru.