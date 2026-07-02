Власти Минска сказали, можно ли за идущую под снос частную застройку получить не квартиру, а новый дом

В Мингорисполкоме сказали, можно ли за идущую под снос частную застройку получить не квартиру, а новый дом, пишет агентство «Минск-Новости».
Во время личного приема к председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву обратился житель частного дома на улице Юбилейной. Частный сектор, где живет мать заявителя, планируется сносить, и мужчина спросил, можно ли вместо денежной компенсации или выделения квартиры сделать так, чтобы его матери построили частный дом.
Глава города подчеркнул, что отселение людей из сносимого жилья производится только в рамках действующего законодательства.
— Есть только два варианта: взять денежную компенсацию или получить квартиру, — констатировал Кухарев.
Ранее власти сказали, в каких районах Минска построят новые дома.
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