Власти Минска сказали, можно ли за идущую под снос частную застройку получить не квартиру, а новый дом

Во время личного приема к председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву обратился житель частного дома на улице Юбилейной. Частный сектор, где живет мать заявителя, планируется сносить, и мужчина спросил, можно ли вместо денежной компенсации или выделения квартиры сделать так, чтобы его матери построили частный дом.