Власти Кубани просят сократить поездки по региону из-за ситуации с бензином

Населению рекомендовано по возможности не выезжать из дома без острой необходимости, отменить плановые командировки и массовые поездки, при необходимости заранее планировать маршруты. Автовладельцам советуют заправлять транспорт только тем объёмом топлива, который нужен для текущих поездок, и воздержаться от закупок «впрок». По возможности рекомендуется пользоваться общественным транспортом.