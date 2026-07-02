Число работающих заправок в Крымском районе увеличилось до 12

На девяти станциях можно приобрести бензин АИ 92 и дизельное топливо, АИ 95 доступен на семи АЗС. При этом на некоторых заправках продолжают действовать ограничения: топливо отпускают по топливным картам или по договорам, преимущественно для спецтранспорта, а также с лимитом на объем — 15, 20 или 30 литров в бак.