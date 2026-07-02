Азовские осетры стали стройнее, но могут поправиться

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Всероссийского НИИ рыболовства и океанографии отметили, что осетры, возвращающиеся в Азовское море после почти полного вымирания, весят в среднем на четыре килограмма меньше чем в середине XX века.
«Однако то, что мы можем проводить такие сравнения, — это реальная предпосылка к восстановлению запасов ценнейшей рыбы», — замечают ученые.
Промысловые рыбы обязательно восполнят дефицит веса по мере взросления. Пока же можно констатировать, что коэффициент Фультона (показатель упитанности рыбы) для азовских осетров в 1974 году составлял 0,87−0,92 единицы, а в 2024-м — 0,75−0,80.
Одной из причин похудания осетров ученые считают молодость популяции: после тяжелых времен рыбы не успели нагулять вес. Но есть и внешние причины, в том числе сокращение кормовой базы. Свою роль играет и пресловутый рост солености Азовского моря, и иные изменения показателей воды.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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