Азовские осетры стали стройнее, но могут поправиться

Одной из причин похудания осетров ученые считают молодость популяции: после тяжелых времен рыбы не успели нагулять вес. Но есть и внешние причины, в том числе сокращение кормовой базы. Свою роль играет и пресловутый рост солености Азовского моря, и иные изменения показателей воды.