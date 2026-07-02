Исполнилось три года Свободной экономической зоне в Херсонской области

Многие бизнесмены идут дальше обещанного. Шесть предприятий перевыполнили свои инвестиционные планы, а четыре компании создали больше рабочих мест, чем заявляли изначально. Социально ответственный и деловой подход я всегда готов поддержать. Экономическая основа, заложенная свободной экономической зоной, обеспечит нашему краю рост и процветание на годы вперёд.