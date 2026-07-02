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Исполнилось три года Свободной экономической зоне в Херсонской области

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Цифры говорят сами за себя. Заключено 58 договоров с инвесторами, а общий объём заявленных вложений превысил 11 миллиардов рублей. Это около тысячи рабочих мест.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Цифры говорят сами за себя. Заключено 58 договоров с инвесторами, а общий объём заявленных вложений превысил 11 миллиардов рублей. Это около тысячи рабочих мест.

Главный локомотив свободной экономической зоны — агропромышленный комплекс. На него приходится треть проектов, 40% инвестиций и половина новых рабочих мест. Строительство — на втором месте по объёму вложений, в среднем 69 млн рублей на предприятие. Растут промышленность, торговля и энергетика. Управляющей компанией СЭЗ выступает Фонд развития территорий.

Многие бизнесмены идут дальше обещанного. Шесть предприятий перевыполнили свои инвестиционные планы, а четыре компании создали больше рабочих мест, чем заявляли изначально. Социально ответственный и деловой подход я всегда готов поддержать. Экономическая основа, заложенная свободной экономической зоной, обеспечит нашему краю рост и процветание на годы вперёд.

Об этом сообщил ТГ-канал Владимира Сальдо.

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