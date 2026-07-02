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Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 2 июля перед выходными

Нацбанк Беларуси опустил курс евро и курс российского рубля и поднял курс доллара на 2 июля, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 2 июля, четверг. В частности, перед длинными выходными курс доллара вырос, а курс евро и курс российского рубля стали ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На четверг, 2 июля, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9062 белорусского рубля, 1 евро — 3,3096 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7310 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в среду, 1 июля, курс доллара стал выше, курс евро и курс российского рубля уменьшились в четверг, 2 июля. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0021 белрубля, курс евро понизился на 0,0003 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0074 белрубля.

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