Алматинцы переплатили за отопление: сколько миллионов им вернули

«Перерасчет отражен в счет-квитанциях за июль 2026 года. Возвращенные средства учтены на лицевых счетах потребителей в строке “Отопление” в виде авансового остатка (сальдо), который будет использован при оплате услуг теплоснабжения в новом отопительном сезоне 2026−2027 годов либо зачтен при последующих начислениях в течение текущего календарного года», — сообщили в департаменте.