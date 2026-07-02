Картофель и лук подорожали в Свердловской области за неделю

Также стали дороже на 2,68% капуста и на 2,5% — помидоры. Из других продуктов цены поднялись на овощные консервы для детского питания (+4,49%), пшеничные макароны высшего сорта (+1,76%), гречневую крупу (+1,19%), сахар-песок (+1,23%), охлажденные и мороженые куры (+1,04%).