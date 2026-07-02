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Волгоградец предложил увековечить память мэров за ввод МКД без парковок

По мнению Алексея Цуканова, Волгоград может перенять печальный опыт Краснодара, известного своими проблемами.

Изменение в транспортной схеме Волгограда обсуждают 2 июля на заседании общественной палаты региона. Высказал своё мнение и застройщик Алексей Цуканов. Он предложил увековечить память мэров и архитекторов, которые ввели застройку многоквартирных домов и общественных зданий без парковок.

По его мнению, Волгоград может перенять печальный опыт Краснодара, известного своими проблемами. Предприниматель уточнил, что все застройки последних лет в Дзержинском и Ворошиловском районах проходят с отклонениями от нормы.

«Строим школу на 1200 человек — а парковок нет. Предлагаю повесить QR-код на такие дома и указать, при каком мэре и архитекторе это возводилось», — цитирует Цуканова v1.ru.

На заседании также обсуждалось изменение схемы движения в центре Волгограда, возмутившее горожан.