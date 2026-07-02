Пьянов сравнил партнерство ВТБ и Wildberries с высадкой на неизведанный материк

Суть новой модели — «умная конкуренция» двух юридических лиц. ВТБ и ВБ банк сохранят независимость, но разделят зоны ответственности. ВБ банк, обладающий более дешевой и быстрой IT-разработкой, не будет заниматься private banking и ипотекой, сфокусировавшись на розничных продуктах. ВТБ, в свою очередь, задействует свое ключевое преимущество — огромную сеть физических отделений для идентификации клиентов, а также планирует использовать сеть пунктов выдачи Wildberries для развития физических каналов продаж.