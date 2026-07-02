Путин: калининградцы добиваются заметных успехов в социально-экономическом развитии

Президент РФ Владимир Путин считает, что калининградцы добиваются серьезных заметных успехов по всем направлениям. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Видеофрагмент встречи публикует РИА Новости. На сайте Кремля представлена часть стенограммы беседы президента с губернатором.
В начале встречи Путин напомнил, что «совсем недавно» встречался с Беспрозванных «и в рамках Совета Безопасности на совещании обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области».
«А сейчас, в преддверии юбилея — 80-летия образования Калининградской области, — хочу поздравить вас и всех калининградцев с этой датой. Хочу отметить, что благодаря труду, таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьёзных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причём по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства», — сказал Путин. Он также пожелал губернатору и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов.
«Будем, разумеется, делать всё для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе те, которые мы обсуждали и о реализации которых договорились на последнем Совете Безопасности», — отметил он.
Беспрозванных в свою очередь сообщил, что Калининградская область сегодня является одним из самых динамично развивающихся регионов. «И это показывают цифры. Я Вам в марте докладывал, и сейчас мы видим, что эта позитивная динамика продолжается. Регион является в том числе интересным для инвестиций и внутренних, и внешних», — отметил губернатор.
Он рассказал президенту, что первый бюджет Калининградской области был составлен в 1946 году, доходы составляли 88,5 миллиона рублей, из которых 56 миллионов — дотации. Отмечалось низкое исполнение расходов из-за неосвоения бюджета. «Сегодня ситуация кардинально изменилась. Бюджет Калининградской области консолидированный — более 180 миллиардов рублей, и мы видим полное его освоение. Причём дотации из федерального бюджета у нас сокращаются. По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными», — сообщил Беспрозванных.
Он также рассказал о сокращении государственного долга, которому способствует программа социально-экономического развития Калининградской области. «Которая у нас в очень активной фазе работает с 2014 года. Уже 415 миллиардов рублей реализовано по этой программе, порядка 220 проектов, это и крупные проекты под Вашим руководством, поэтому важнейшая программа, которая нам позволяет развивать наш регион чётко и системно по всем отраслям», — сказал Беспрозванных. Он также попросил президента продлить программу до 2036 года. Стенограмма дальнейшей беседы не опубликована.
Отметим, что 1 июля пресс-служба Кремля сообщила о том, что прошло заседание Совета безопасности по вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Подробности не сообщались.