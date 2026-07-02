Московский проспект в Воронеже встал в пробке днём 2 июля из-за ДТП

Пробка образовалась на Московском проспекте в Воронеже днём в четверг, 2 июля. По данным сервиса «Яндекс. Карты», длина затора на дороге превышает два километра.
Движение затруднено в направлении центра города. Также свободный проезд невозможен по участку проспекта Труда.
Причиной пробки стала авария. Она произошла на пересечении Московского проспекта с проспектом Труда.
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