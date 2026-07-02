Кыргызстан попросил Казахстан и другие страны помочь с поставками бензина

Как сообщает официальный сайт Министерства энергетики Кыргызстана, в настоящее время ведомство и кабмин страны принимают меры, направленные на обеспечение энергетической безопасности страны и стабильного снабжения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.
«В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере», — уточнили в Минэнерго Кыргызстана.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в республике сформированы достаточные запасы ГСМ. При этом ситуация находится на постоянном контроле.
«Как известно, Кыргызская Республика импортирует основную часть горюче-смазочных материалов. В этой связи изменения на мировом энергетическом рынке, в том числе геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть оказывают влияние на внутренний рынок страны, как и на рынки многих других государств», — сообщили в Минэнерго Кыргызстана.