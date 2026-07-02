Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кыргызстан попросил Казахстан и другие страны помочь с поставками бензина

Министерство энергетики Кыргызстана обратилось к Казахстану и ряду других стран с просьбой помочь в поставке бензина на фоне ситуации на мировом рынке, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщает официальный сайт Министерства энергетики Кыргызстана, в настоящее время ведомство и кабмин страны принимают меры, направленные на обеспечение энергетической безопасности страны и стабильного снабжения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

«В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере», — уточнили в Минэнерго Кыргызстана.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в республике сформированы достаточные запасы ГСМ. При этом ситуация находится на постоянном контроле.

«Как известно, Кыргызская Республика импортирует основную часть горюче-смазочных материалов. В этой связи изменения на мировом энергетическом рынке, в том числе геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть оказывают влияние на внутренний рынок страны, как и на рынки многих других государств», — сообщили в Минэнерго Кыргызстана.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше