Кыргызстан попросил Казахстан и другие страны помочь с поставками бензина

«Как известно, Кыргызская Республика импортирует основную часть горюче-смазочных материалов. В этой связи изменения на мировом энергетическом рынке, в том числе геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть оказывают влияние на внутренний рынок страны, как и на рынки многих других государств», — сообщили в Минэнерго Кыргызстана.