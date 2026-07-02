Алексей Текслер: в 2026 году в Челябинске отремонтируют более 35 километров дорог

— На 2026 год по Челябинску планируем отремонтировать больше 35 километров дорог, — сказал Алексей Текслер. — Среди крупных — проект на улице Братьев Кашириных. Он взаимосвязан с вводом в эксплуатацию второй очереди кампуса. В начале сентября мы откроем гостиницы, где будут жить более 3000 человек. Большие работы идут на Проспекте Победы, на АМЗ по улице Кузнецова, Копейское шоссе.