В Ростовской области выросла стоимость роботизированного логистического центра

— Когда обсуждался у президента, речь шла о 15 млрд рублей. Потом, когда начали делать исследования, стала цифра 20 млрд рублей, потом 25 млрд рублей, сейчас 27 млрд рублей. Это будет флагманский масштабный проект. Цель — создать современный роботизированный логистический комплекс, что требует достаточно серьезных вложений, — цитируют Алексея Господарева.