В Казани увеличат финансирование капремонта домов на 2026−2028 годы

Изменения коснутся и количества многоквартирных домов, включенных в программу. В 2026 году капитальный ремонт планируется провести в 250 домах вместо 392. План на 2027 год остается без изменений — 321 дом. В 2028 году, напротив, число объектов увеличится с 181 до 214.