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В Казани увеличат финансирование капремонта домов на 2026−2028 годы

Внести изменения в программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2026−2028 годы планируют в Казани. Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Источник: ИА Татар-информ

Документ предусматривает корректировку объемов финансирования и плановых показателей по сравнению с первоначальной редакцией программы.

Согласно обновленному проекту, финансирование капитального ремонта в 2026 году увеличится до 4,5 млрд рублей вместо ранее предусмотренных 3,78 млрд рублей. В 2027 году на реализацию программы планируется направить 3 млрд рублей вместо 2,9 млрд, а в 2028 году — 3,7 млрд рублей против 3,27 млрд рублей, предусмотренных первоначальным вариантом.

Изменения коснутся и количества многоквартирных домов, включенных в программу. В 2026 году капитальный ремонт планируется провести в 250 домах вместо 392. План на 2027 год остается без изменений — 321 дом. В 2028 году, напротив, число объектов увеличится с 181 до 214.

Перечень основных видов работ останется прежним. Программа предусматривает ремонт крыш, фасадов, инженерных систем, лифтового оборудования и других элементов многоквартирных домов. Реализацию программы продолжат контролировать городские и республиканские органы.