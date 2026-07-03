В Казани увеличат финансирование капремонта домов на 2026−2028 годы

Документ предусматривает корректировку объемов финансирования и плановых показателей по сравнению с первоначальной редакцией программы.
Согласно обновленному проекту, финансирование капитального ремонта в 2026 году увеличится до 4,5 млрд рублей вместо ранее предусмотренных 3,78 млрд рублей. В 2027 году на реализацию программы планируется направить 3 млрд рублей вместо 2,9 млрд, а в 2028 году — 3,7 млрд рублей против 3,27 млрд рублей, предусмотренных первоначальным вариантом.
Изменения коснутся и количества многоквартирных домов, включенных в программу. В 2026 году капитальный ремонт планируется провести в 250 домах вместо 392. План на 2027 год остается без изменений — 321 дом. В 2028 году, напротив, число объектов увеличится с 181 до 214.
Перечень основных видов работ останется прежним. Программа предусматривает ремонт крыш, фасадов, инженерных систем, лифтового оборудования и других элементов многоквартирных домов. Реализацию программы продолжат контролировать городские и республиканские органы.