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Путин поддержал обращение калининградского губернатора по топливу

Губернатор Калининградской области Беспрозванных в ходе общения с Путиным поднял вопрос о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива, президент поддержал, сообщил Песков.

Источник: РБК

Президент Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива в регион, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

23 июня Беспрозванных говорил, что у области как минимум «месячный запас топлива точно есть». По его словам, основные сетевые АЗС обеспечены необходимыми объемами бензина и дизельного топлива. Ситуацию с топливом он называл стабильной. Губернатор объяснял, что часть АЗС ввели ограничения на продажу топлива и отказались от заправки канистр из-за повышенного спроса со стороны водителей, а на крупных сетевых АЗС таких ограничений нет.

30 июня он признал, что ситуация с топливом «действительно непростая», но заверил, что власти делают «все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию». По его словам, на многих заправках в регионе очереди за топливом, бензин заканчивается быстро, операторы перестраивают графики подвоза.

«Ряд небольших заправок прекратили обслуживание, некоторые продолжают обслуживать только юрлица, которые заправляют общественный или спецтранспорт. Поставки дизеля и бензина в наш регион продолжаются. Например, уже сегодня ночью разгрузили партию дизеля, ждем еще, бензин тоже. Договорился на увеличение поставок и дополнительные отгрузки», — сообщил тогда Беспрозванных. Приоритетным он назвал обеспечение топливом общественного транспорта, спецслужб и сельскохозяйственной техники.

Глава региона рассказал, что обсудил ситуацию в Москве на встрече с вице-премьером Александром Новаком и обозначил запрос региона.

Накануне Новак заявил, что внутренний рынок России обеспечен бензином и дизельным топливом. «В целом хочу сказать, что, несмотря на ремонт ряда заводов… внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом», — сказал он. Зампред правительства позже поручил Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями проработать конкретные меры, направленные на стабилизацию ситуации в «наиболее уязвимых регионах», где требуется принятие дополнительных адресных решений.

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