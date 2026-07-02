Путин поддержал обращение калининградского губернатора по топливу

23 июня Беспрозванных говорил, что у области как минимум «месячный запас топлива точно есть». По его словам, основные сетевые АЗС обеспечены необходимыми объемами бензина и дизельного топлива. Ситуацию с топливом он называл стабильной. Губернатор объяснял, что часть АЗС ввели ограничения на продажу топлива и отказались от заправки канистр из-за повышенного спроса со стороны водителей, а на крупных сетевых АЗС таких ограничений нет.