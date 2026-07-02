Путин поддержал обращение калининградского губернатора по топливу

Президент Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива в регион, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
23 июня Беспрозванных говорил, что у области как минимум «месячный запас топлива точно есть». По его словам, основные сетевые АЗС обеспечены необходимыми объемами бензина и дизельного топлива. Ситуацию с топливом он называл стабильной. Губернатор объяснял, что часть АЗС ввели ограничения на продажу топлива и отказались от заправки канистр из-за повышенного спроса со стороны водителей, а на крупных сетевых АЗС таких ограничений нет.
30 июня он признал, что ситуация с топливом «действительно непростая», но заверил, что власти делают «все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию». По его словам, на многих заправках в регионе очереди за топливом, бензин заканчивается быстро, операторы перестраивают графики подвоза.
«Ряд небольших заправок прекратили обслуживание, некоторые продолжают обслуживать только юрлица, которые заправляют общественный или спецтранспорт. Поставки дизеля и бензина в наш регион продолжаются. Например, уже сегодня ночью разгрузили партию дизеля, ждем еще, бензин тоже. Договорился на увеличение поставок и дополнительные отгрузки», — сообщил тогда Беспрозванных. Приоритетным он назвал обеспечение топливом общественного транспорта, спецслужб и сельскохозяйственной техники.
Глава региона рассказал, что обсудил ситуацию в Москве на встрече с вице-премьером Александром Новаком и обозначил запрос региона.
Накануне Новак заявил, что внутренний рынок России обеспечен бензином и дизельным топливом. «В целом хочу сказать, что, несмотря на ремонт ряда заводов… внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом», — сказал он. Зампред правительства позже поручил Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями проработать конкретные меры, направленные на стабилизацию ситуации в «наиболее уязвимых регионах», где требуется принятие дополнительных адресных решений.
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