Советник ЦБ усомнился в необходимости прироста инвестиций быстрее ВВП

Задача экономической политики в том, чтобы благосостояние росло — и неправильно делать акцент только на инвестиции, говорит Тремасов. Он сослался на анализ, согласно которому в период с 1999 по 2009 годы — десятилетие, когда экономика росла в отдельные годы на 7−8% в год — основной вклад в этот рост вносило увеличение не инвестиций, а совокупной факторной производительности — "общее повышение эффективности экономики, то есть распределение ресурсов, выстраивание взаимодействия с внешним миром.