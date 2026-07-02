Советник ЦБ усомнился в необходимости прироста инвестиций быстрее ВВП

В результате инвестиционного бума предыдущих лет уровень инвестиций в ВВП достиг исторических максимумов (22,9% в 2025 году. — РБК), и дальнейшее наращивание, может быть, и не нужно, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
«Нужно нам дальше увеличивать эту долю инвестиций? Я не уверен. У экспертов тоже нет однозначного ответа на этот вопрос», — заявил Тремасов в интервью телеканалу РБК на Финансовом конгрессе ЦБ в Санкт-Петербурге.
Если инвестиции будут расти, как в предыдущие годы, по 8% в год в среднем, это приведет к сильному увеличению доли инвестиций в ВВП, сказал экономист. «Будет эта ситуация устойчивой в терминах макроэкономического общего равновесия? Я не уверен», — оценил он.
«Для любой экономики есть оптимум в плане доли инвестиций в ВВП», — напомнил Тремасов. Чем больше мы инвестируем, тем меньше потребляем — и это справедливо как на уровне отдельного домохозяйства, так и для экономики в целом, объяснил эксперт.
Задача экономической политики в том, чтобы благосостояние росло — и неправильно делать акцент только на инвестиции, говорит Тремасов. Он сослался на анализ, согласно которому в период с 1999 по 2009 годы — десятилетие, когда экономика росла в отдельные годы на 7−8% в год — основной вклад в этот рост вносило увеличение не инвестиций, а совокупной факторной производительности — "общее повышение эффективности экономики, то есть распределение ресурсов, выстраивание взаимодействия с внешним миром.
«Это было рецептом того быстрого роста, который мы имели в нулевых. В последние же годы рост совокупной факторной производительности обеспечивает примерно 30% роста», — говорит он.
«И я думаю, если мы хотим выйти на высокие темпы роста экономики, добиться увеличения благосостояния наших граждан, то нам, конечно, нужно думать о том, как сделать экономику эффективнее. Инвестиции важный аспект, но далеко не решающий», — заключил советник ЦБ.
В 2022—2024 годах совокупный прирост инвестиций составил 27%, по данным Росстата. В 2025 году инвестиции снизились на 2,3%. По итогам 2026 года Минэкономразвития прогнозирует сокращение показателя еще на 1,5% на фоне жесткой денежно-кредитной политики.