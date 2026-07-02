Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник ЦБ усомнился в необходимости прироста инвестиций быстрее ВВП

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов не уверен, что для обеспечения роста благосостояния нужно делать акцент на опережающем росте инвестиций. Важнее повышать общую эффективность экономики, заявил он РБК.

Источник: РБК

В результате инвестиционного бума предыдущих лет уровень инвестиций в ВВП достиг исторических максимумов (22,9% в 2025 году. — РБК), и дальнейшее наращивание, может быть, и не нужно, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«Нужно нам дальше увеличивать эту долю инвестиций? Я не уверен. У экспертов тоже нет однозначного ответа на этот вопрос», — заявил Тремасов в интервью телеканалу РБК на Финансовом конгрессе ЦБ в Санкт-Петербурге.

Если инвестиции будут расти, как в предыдущие годы, по 8% в год в среднем, это приведет к сильному увеличению доли инвестиций в ВВП, сказал экономист. «Будет эта ситуация устойчивой в терминах макроэкономического общего равновесия? Я не уверен», — оценил он.

«Для любой экономики есть оптимум в плане доли инвестиций в ВВП», — напомнил Тремасов. Чем больше мы инвестируем, тем меньше потребляем — и это справедливо как на уровне отдельного домохозяйства, так и для экономики в целом, объяснил эксперт.

Задача экономической политики в том, чтобы благосостояние росло — и неправильно делать акцент только на инвестиции, говорит Тремасов. Он сослался на анализ, согласно которому в период с 1999 по 2009 годы — десятилетие, когда экономика росла в отдельные годы на 7−8% в год — основной вклад в этот рост вносило увеличение не инвестиций, а совокупной факторной производительности — "общее повышение эффективности экономики, то есть распределение ресурсов, выстраивание взаимодействия с внешним миром.

«Это было рецептом того быстрого роста, который мы имели в нулевых. В последние же годы рост совокупной факторной производительности обеспечивает примерно 30% роста», — говорит он.

«И я думаю, если мы хотим выйти на высокие темпы роста экономики, добиться увеличения благосостояния наших граждан, то нам, конечно, нужно думать о том, как сделать экономику эффективнее. Инвестиции важный аспект, но далеко не решающий», — заключил советник ЦБ.

В 2022—2024 годах совокупный прирост инвестиций составил 27%, по данным Росстата. В 2025 году инвестиции снизились на 2,3%. По итогам 2026 года Минэкономразвития прогнозирует сокращение показателя еще на 1,5% на фоне жесткой денежно-кредитной политики.