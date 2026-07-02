Дерипаска фразой «что творим — никто не понимает» оценил высокие ставки

Миллиардер Олег Дерипаска (состояние — $7,6 млрд по оценке Forbes) назвал «простым, но проверенным путем Японии к успеху» решения Токио по денежно-кредитной политике. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.
«Низкие процентные ставки (2−4%), сознательное ослабление курса национальной валюты (15% за последние три года) для стимулирования экспорта и привлечения инвестиций — простой, но проверенный путь Японии к успеху. Что мы творим — никто не понимает», — написал Дерипаска.
Он затем подчеркнул, что государства, ориентированные на опережающее развитие и расширение высокотехнологичного экспорта, «не строят свою экономическую политику на высоких процентных ставках, даже имея большой запас прочности».
«А еще они не укрепляют свою валюту по отношению к странам, куда экспортируют свои товары и откуда привлекают инвестиции», — добавил миллиардер.
Так он прокомментировал материал газеты The Japan Times о том, что в июне премьер Японии Санаэ Такаичи представила 14-летний инвестиционный план на сумму 370 трлн иен ($2,3 трлн). Он направлен в том числе на развитие искусственного интеллекта, полупроводников и космоса. Средства предполагается направить в 17 стратегических направлений. Такаичи подчеркнула, что ее цель — создать «инвестиционную систему для сильной и процветающей Японии».
Кроме того, Япония больше не будет устанавливать ежегодные целевые показатели для достижения первичного профицита бюджета, это поможет не сдерживать технологические проекты искусственными бюджетными ограничениями.
План также предполагает, что к 2040 году ВВП Японии увеличится до 1100 трлн иен ($6,9 трлн), в прошлом финансовом году он составил 670 трлн иен ($4,1 трлн).
В настоящее время ключевая ставка Банка Японии — 1% годовых, регулятор повысил ее в июне.
Около двух недель назад, 19 июня, ЦБ России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. По данным регулятора, инфляционные ожидания у населения и компаний в целом снизились, однако остаются на повышенном уровне.
Накануне на Финансовом конгрессе Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина выступила с предостережением против попыток снижать ключевую ставку в условиях высокой инфляции. «Для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны», — заявила она и добавила, что преждевременное смягчение денежно-кредитной политики при сохраняющемся ценовом давлении чревато переходом в состояние стагфляции.
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