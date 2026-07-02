Дерипаска фразой «что творим — никто не понимает» оценил высокие ставки

Так он прокомментировал материал газеты The Japan Times о том, что в июне премьер Японии Санаэ Такаичи представила 14-летний инвестиционный план на сумму 370 трлн иен ($2,3 трлн). Он направлен в том числе на развитие искусственного интеллекта, полупроводников и космоса. Средства предполагается направить в 17 стратегических направлений. Такаичи подчеркнула, что ее цель — создать «инвестиционную систему для сильной и процветающей Японии».