Медведев объяснил, чем опасна теневая занятость мигрантов

Теневая занятость мигрантов снижает бюджетные поступления, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании по миграционной политике. В ходе заседания обсуждались меры по выявлению нелегальных мигрантов и работодателей, уклоняющихся от налогов.
«Теневая занятость мигрантов — это потери поступлений в бюджеты всех уровней. При этом иностранные работники и члены их семей пользуются социальной инфраструктурой нашего государства», — отметил Медведев.
Медведев подчеркнул, что нынешняя ситуация создает несправедливые условия для добросовестных работодателей. Правительство разработало два законопроекта, которые Госдума одобрила в марте в первом чтении. Эти документы предписывают налоговым органам ежеквартально информировать МВД о доходах мигрантов. В случае, если доход не зарегистрирован или ниже уровня прожиточного минимума, патент или разрешение на работу прекращают своё действие, и иностранный гражданин теряет право находиться на территории РФ.
«Принцип такой очевидный: налогов не платишь — до свидания. Законопроекты также предусматривают иностранным работникам увеличенный авансовый платеж, если он привозит в Россию своих детей и других членов семей, которые находятся на его иждивении. За каждого родственника мигрант должен будет внести платеж на 50% выше стандартного», — сказал Медведев.
Зампред Совбеза подчеркнул, что такой подход соответствует ожиданиям россиян относительно справедливости, поскольку прибытие мигрантов вместе с семьями еще и увеличивает нагрузку на социальную инфраструктуру.
Ранее KP.RU сообщил, что сбор биометрии выявил как минимум 65 тыс. иностранцев в РФ, находящихся в розыске или не имеющих права находиться в стране.