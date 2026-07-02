Медведев объяснил, чем опасна теневая занятость мигрантов

Медведев подчеркнул, что нынешняя ситуация создает несправедливые условия для добросовестных работодателей. Правительство разработало два законопроекта, которые Госдума одобрила в марте в первом чтении. Эти документы предписывают налоговым органам ежеквартально информировать МВД о доходах мигрантов. В случае, если доход не зарегистрирован или ниже уровня прожиточного минимума, патент или разрешение на работу прекращают своё действие, и иностранный гражданин теряет право находиться на территории РФ.