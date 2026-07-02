В Краснодарском крае разработали единые меры для стабилизации работы АЗС

Губернатор региона Вениамин Кондратьев, в свою очередь, заявил о планах ускорить строительство газозаправочных станций. Он подчеркнул, что газомоторное топливо наряду с электромобилями является альтернативой бензину и дизелю, а переход на него экономически выгоден как для жителей, так и для организаций. В регионе уже работают более 40 газозаправочных станций, а Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе по развитию рынка газомоторного топлива.