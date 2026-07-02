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В Краснодарском крае разработали единые меры для стабилизации работы АЗС

Рабочая группа по вопросам топливообеспечения Краснодарского края разработала дополнительные меры для стабилизации ситуации на автозаправочных станциях региона.

Источник: РБК

Рабочая группа по вопросам топливообеспечения Краснодарского края разработала дополнительные меры для стабилизации ситуации на автозаправочных станциях региона. Об этом сообщил оперштаб в телеграм-канале.

Так, группа предложила вынести на рассмотрение оперштаба инициативу о полном запрете отпуска топлива в канистры и другие емкости на всех АЗС.

Владельцам заправок предложили выделить ночное время — с 3:00 до 6:00 мск — для обслуживания исключительно транспорта экстренных, оперативных и коммунальных служб. Кроме того, рекомендовано отменить ограничения на отпуск топлива для общественного транспорта и автомобилей региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов.

Региональным органам власти, муниципалитетам, предприятиям и организациям рекомендовано принять меры по сокращению потребления нефтепродуктов.

Власти порекомендовали муниципалитетам привлекать казаков и волонтеров для поддержания порядка на АЗС, регулирования очередей и транспортных потоков. Такие меры уже начали применять в Крымском районе и Анапе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев, в свою очередь, заявил о планах ускорить строительство газозаправочных станций. Он подчеркнул, что газомоторное топливо наряду с электромобилями является альтернативой бензину и дизелю, а переход на него экономически выгоден как для жителей, так и для организаций. В регионе уже работают более 40 газозаправочных станций, а Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе по развитию рынка газомоторного топлива.

Топливный рынок находился в зоне повышенного внимания с весны. 19 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила перебои с топливом на АЗС Краснодарского края проблемами с логистикой. В Минэнерго сообщили, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и контролируемой. В Кремле также не увидели рисков с обеспечением регионов топливом.

10 июня оперштаб Краснодарского края сообщил, что 15 региональных АЗС временно не отпускают топливо. В сообщении говорилось, что из-за увеличения спроса предприятия оказали дополнительные поставки топлива. Двумя днями ранее губернатор Вениамин Кондратьев объяснил повышенный спрос искусственным ажиотажем на фоне ситуации в соседних регионах. По его словам, с перебоями сталкиваются частные АЗС, поскольку они закупают топливо мелкооптовыми партиями и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям.

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