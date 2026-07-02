Оффлайн-расчеты в цифровых рублях начнут пилотировать до конца года

Пилотирование расчета в цифровых рублях без интернета начнется до конца этого года. Об этом в интервью РБК заявила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова на полях Финансового конгресса ЦБ.
«Мы завершаем исследование осенью этого года. Мы выберем уже такие целевые продукты, может быть, не один, а несколько, и будем апробировать такое решение на фокус-группе пользователей, клиентов», — сказала она.
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«Мы завершаем исследование, а вот осень-зима — как раз будем пробовать реализовывать это решение», — добавила Кахруманова.
Говоря об использовании цифрового рубля в платежах Банка России, зампред указала, что на постоянной основе цифровой валютой пользуются около 500 человек, зарегистрированных на платформе ЦБ.
«Кроме того, мы проводим переговоры с нашими поставщиками и разработчиками IT-решений, и вообще внутри хозяйственной деятельности, чтобы мы оплату проводили в цифровых рублях», — добавила Кахруманова.
Цифровой рубль — цифровая форма национальной валюты России. Наличная, безналичная и цифровая формы рубля равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.
Валюта будет храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, которые, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России.
ЦБ называл в числе преимуществ цифрового рубля, что операции с ним будут нести меньше издержек, будет обеспечен высокий уровень сохранности и безопасности средств и т.д.
В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. На первом этапе проведение операции в цифровых рублях станет обязательным для системно значимых банков и входящих в число значимых игроков на рынке платежных услуг, а также крупных торговых компаний, которые должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.
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